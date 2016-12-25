Трамп: резолюция ООН против Израиля значительно осложнит мирное соглашение

Избранный президент Дональд Трамп заявил 24 декабря, что голосование Совета Безопасности ООН с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории сделает мирное соглашение "гораздо сложнее."

Трамп сказал в сообщении Twitter, что его администрация "добьется его в любом случае!"

Заявление Трампа прозвучало вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг резкой критике администрацию президента США Барака Обамы за воздержание от голосования по резолюции Совета Безопасности, что меняет давнюю позицию США, традиционно налагавших вето на любую резолюцию ООН с критикой в адрес Израиля.

Нетаньяху назвал воздержание при голосовании США в ООН "постыдной антиизраильской засадой", а резолюцию "бредовой".

Нетаньяху также указал, что поручил МИДу Израиля пересмотреть "взаимодействие Израиля со структурами ООН, в том числе израильское финансирование учреждений ООН и присутствие в Израиле представителей ООН" в течение месяца.