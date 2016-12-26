Украсть город

В административных округах Москвы в конце декабря прошли слушания по проекту правил землепользования и застройки Москвы. В центральном административном округе слушания вел депутат московской думы Кирилл Щитов, известный своими регулярными враждебными действиями против оппозиции. Не удивительно, что на практике эти «слушания» оказались полной профанацией - они были устроены, чтобы легализовать принятие нужного мэрии решения.

Незадолго до слушаний в социальнях сетях стала появляться информация о покупке людей для того, чтобы «осаживать» тех, кто будет задавать неудобные вопросы. Самым активным обещали платить 1500 рублей, другим – 500. Московские власти сгоняли и своих профессиональных посетителей «публичных слушаний», сущность выступления которых заключалась в словах «Спасибо родной управе за постройку отеля в нашем дворе!» Жители опознавали этих персонажей. А вот массовое присутствие обычных горожан на слушаниях стало бы опасным для властей, поэтому о факте их проведения почти не оповещали, не было ни объявлений у подъездов домов или смс-оповещения. Имелась лишь пара предложений мелким шрифтом на 12-й странице газеты префектуры «Москва.Центр», причем без указания станций метро, неподалеку от которых проводилось мероприятие. Информация о слушаниях была опубликована еще на нескольких менее популярных ресурсах, вроде сайтов районных управ.

...Когда, после блеклого выступления организаторов, три четверти зала разразилось бурными аплодисментами - стал понятен масштаб проблемы. В отведенную по регламенту минуту я хотел потребовать отклонить проект правил землепользования - потому, что в документе нарушены базовые принципы градостроительного зонирования и территориального планирования. Например, фактически легализуется точечная застройка, есть не предусмотренные законом зоны, в которых теперь можно будет строить что угодно.

Два года назад Кремль аннексировал Крым, сегодня мэрия ворует у москвичей их город

Проект оказывается инструментом легализации незаконно возведенных объектов и строек, которые были остановлены жителями или отменены органами власти из-за нарушений закона. Однако мое выступление закрикивалось и заглушалось. В чем-то это было похоже на судебные процессы против «врагов народа» при Сталине, когда беснующаяся публика заглушала выступления подсудимых. После того как я попросил дополнительное время, ко мне подошел подполковник полиции Александр Клюев и потребовал отойти от микрофона.

Примечательно, что среди провокаторов оказалась и бывшая нацболка, а сегодня пособница сепаратистов из Восточной Украины Мария Коледа. Она на голубом глазу врала, что мое выступление никто не закрикивал и зачем-то спрашивала про мое отношение к самопровощглашенной ДНР. Другой провокатор говорил про Крым. Это не случайно. Два года назад Кремль аннексировал Крым, сегодня мэрия ворует у москвичей их город.

Власти не нужно гражданское общество и искреннее мнение жителей. Публичные слушания превращаются в фарс и спектакль, главными действующими лицами которых являются несколько чиновников и сотни усердно хлопающих им статистов. Оппозиции нужно еще больше муниципальных депутатов, которые организовывали бы приход на публичные слушания настоящих жителей. Что касается статистов и провокаторов, то сегодня они за 30 серебряников готовы поддержать самую чудовищную инициативу власти. Но что будет, когда точечная застройка придет во двор и к ним?

Николай Кавказский – председатель московского "Молодежного Яблока", член партии "Яблоко" и ЛевСД"