Территория смерти

"Преступление, совершенное против мирных граждан, потрясает"

В. В. Путин – о гибели 12 жителей Берлина в результате теракта

"Мрут как мухи"

В. В. Путин о трагедии в Иркутске и смерти почти сотни жителей

В Иркутске число жертв отравления "Боярышником" достигло 76 человек. По мнению врачей, в ближайшее время умрет еще десяток или два пострадавших, число жертв, вероятнее всего, приблизится к сотне. Среди отравленных – самые разные люди, их числе медсестра и воспитательница детского сада. Больше трети – женщины. Всех их объединяет одно – крайняя бедность и то, что, экономя деньги, они купили не обычный алкоголь, а его суррогат, заменитель, который оказался к тому же поддельным. Среди погибших был только один бездомный.

В самых мрачных регионах России пьют уже даже не "фанфурики" в стеклянных флаконах, а так называемые пушистики

Суррогаты, или как их называют "фанфурики", как чума, расползлись по всей стране, их свободно продают повсюду, они стали модными среди бедных всех возрастов. В некоторых магазинчиках дошли до того, что продуктово-алкогольные павильоны совмещены с отделами бытовой химии. Стоимость этих "фанфуриков" – от 13–30 рублей (бутылка водки стоит от 250–300 рублей). Чтобы не платить налоги, суррогатный алкоголь оформляют как парфюмерную продукцию или как бытовую химию (в том числе как лосьоны, средства для ванн, стеклоочистители и проч.). Покупатель берет флакончик 100 в сто миллилитров, со спиртом крепостью 75–90%, приносит домой, разводит с водой и употребляет, а кто-то и не доходит до дома. В самых мрачных регионах России пьют уже даже не "фанфурики" в стеклянных флаконах, а так называемые пушистики, это такие же спиртосодержащие жидкости, но в целлофановых пакетиках (для еще большей дешевизны). Внимание приковано к Иркутску, но вам следует знать, что каждый день в стране умирают 38 (!) человек от употребления этих суррогатов алкоголя, в месяц – больше тысячи человек, за год – целый городок. Кроме спирта, в них добавляют всевозможную химию, что и увеличивает летальность. Всего суррогаты алкоголя в России употребляют 10–12 миллионов человек.

Что толкает людей на такую смертельную экономию средств? Новое исследование, основывающееся на данных Росстата, показало, что более 40 процентов российских граждан испытывают серьезные трудности с покупкой еды и одежды и стараются максимально экономить. По мнению экспертов, в России голодают не менее 15 процентов населения страны, питаются на уровне ниже медицинских норм в связи с нехваткой денег (недополучают белковой пищи) – от 50 до 70 процентов населения. Очень многие люди большую часть зарплаты отдают на оплату квартиры и коммунальных услуг и питаются буквально хлебом и картошкой. Еще пару лет назад Министерство обороны не смогло призвать в армию около 50 тысяч молодых людей по причине хронического дефицита веса из-за недоедания.

Заведующий психиатрическим отделением одной из региональных больниц отмечает, что проблема массовой алкоголизации поразила и молодое поколение: “Когда я начинал работать в наркологии, 15–16 лет назад, средний возраст алкоголиков был плюс-минус 45–55 лет. Если посмотреть на клинику развития алкоголизма, то он развивается от 15 до 20 лет примерно, если отсчитывать от того возраста, когда человек начинал выпивать, в 25 лет, скажем, как раз к 45–55 годам он становился алкоголиком. Так было в Советском Союзе, а сейчас клиника суррогатного алкоголизма развивается значительно быстрее, и средний возраст алкоголика, который проходит у нас лечение, 25–30 лет. Алкоголизм стал значительно моложе. Если сейчас пьют этот суррогат, то быстро наступают соматические проблемы: отказывают ноги, отказывает печень, они становятся, скажем так, "дураками". Бедный регион? Разумеется, народ не может позволить себе постоянно покупать дорогой алкоголь и переходит на такие суррогаты. Это не только "низы общества", но, к сожалению, есть и, скажем так, приближенные к среднему классу, которые тоже балуются такими суррогатами, и таких много. К сожалению, народ живет очень бедно”.

"Зачем вообще люди пьют?" – могут спросить те, кто в принципе алкоголь не употребляет. Не говоря уже об отсутствии каких-либо видов доступного бесплатного отдыха для большинства в малых городках, людей толкает к стакану серость их мрачной жизни, отсутствие перспектив. Как подметил один из пьющих жителей новосибирского Академгородка, в прошлом – ученый, который тоже употребляет "фанфурики": "У алкоголя есть важное качество – он делает все, что с тобой происходит, неважным". А ничего хорошего с большинством жителей России точно не происходит.

Вот цифры и факты.

В России из 140 миллионов человек населения алкоголь потребляют не более 100 миллионов (пропорции как во всем мире); 70 миллионов потребляют умеренно (примерно по 11 литров в год на душу), 30 миллионов человек злоупотребляют (до 40 и более литров спирта в год, не менее бутылки водки в три дня) – это почти каждый третий взрослый житель страны.

Статистика "литры на человека в год", как правило, учитывает только легальный алкоголь, поэтому не фиксируется, что Россия на самом деле намного впереди других стран.

По данным Роспотребнадзора, за последние пять лет в России ежегодно фиксируется около 55 тысяч случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 14 тысяч – с летальным исходом (без учета обычного алкоголя). При грубом пересчете этих показателей на дни, выходит, что ежедневно в России травятся суррогатами алкоголя 150 человек, 38 из них умирают.

Суррогаты алкоголя употребляет каждый десятый россиянин, и эти жидкости занимают до 20% от всего рынка алкогольных напитков в стране. Объем рынка нелегального алкоголя превышает 30 миллиардов рублей.

Суррогаты алкоголя потребляют не только безработные и бездомные, но в принципе огромное число бедных людей, не имеющих средств на покупку обычного алкоголя. По эффекту воздействия один "фанфурик" за 20–30 рублей равен бутылке водки (стоимостью 250–300 рублей).

Половина пациентов наркологических диспансеров – потребители "фанфуриков". В день одна торговая точка (например "табачный киоск", где суррогатный алкоголь реализуют из-под полы) может продать более 400 "фанфуриков".

По данным Роспотребнадзора, количество алкоголиков в России превысило 5 миллионов человек, или 3,4% от всего населения.

В связи со случившимся в Иркутске введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении задержаны 13 человек. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявлял, что направит в правительство предложение полностью запретить в продовольственных магазинах продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. По его словам, власти в регионе пытались сделать это самостоятельно, но позже установили, что у них нет необходимых полномочий, а центральные власти не предпринимают необходимых законодательных мер.

В Государственной думе давно появились законопроекты, направленные на регулирование непищевой спиртосодержащей продукции. Еще в 1996 году предложено было приравнять косметические спиртосодержащие препараты к алкогольным напиткам, чтобы на них распространялись и соответствующие нормы по контролю, в 2006 году обсуждалась идея заставить платить акцизный сбор не только производителей алкогольных напитков, но и изготовителей спиртосодержащих лекарств и парфюмерии. Оба предложения в итоге приняты не были. С 2014 года в Госдуме лежит законопроект о запрете продажи спиртосодержащих непищевых жидкостей в нестационарных торговых объектах.

Только изменив государственную политику, можно решить проблемы нашего народа

Владимир Путин не согласился с тем, что проблему в этой сфере могла бы решить монополия государства на спиртное, но признал, что необходимо принимать меры. Правительство приняло решение о приостановке продажи непищевой продукции с содержанием спирта выше 25%, исключение сделано для парфюма и стеклоомывающих жидкостей. При этом большинство "фанфуриков" продаются как раз под видом одеколонов и стеклоомывающих жидкостей. Вице-премьер правительства Александр Хлопонин заявил: теперь для покупки в аптеке настойки боярышника, валокордина и других спиртосодержащих лекарств потребуется предварительный визит к врачу за рецептом. При этом Хлопонин, будучи оторванным от реальности, не понимает, что люди в основном мрут совсем не от аптечного боярышника или валокордина, а от бытовой химии и "парфюмерии" с содержанием спирта. В Иркутске было именно так: люди погибли от "жидкости для ванн", в которой производители заменили этиловый спирт на метиловый.

Мы видим, что государство принимает решения, которые вредят нации. Приведу несколько красноречивых цифр. "Оптимизация" здравоохранения в России привела к росту смертности в государственных и муниципальных больницах в 2014 году. Этот показатель увеличился в 61 регионе страны (данные Счетной палаты). Только в первом квартале 2015 года смертность в России выросла на 5,2%. Только в 2014 году с собой покончили более 27 тысяч жителей России (данные Росстата). 46% граждан РФ зарабатывает в месяц менее 10 тысяч рублей (ВЦИОМ). 58% граждан экономят на еде и других повседневных расходах ("Левада-центр"). Следует констатировать: то, что мы наблюдаем, является прямым уничтожением населения страны в результате государственной политики – не только через искусственную бедность, алкоголизацию, закрытие больниц, учебных заведений, но и много еще каким образом. Важнейшая проблема России – бедность, именно в ней часто заключается причина пьянства, но эффективная борьба с ней невозможна без изменения всей системы руководства страной.

Однако уже сегодня можно несколько уменьшить уровень смертности наших сограждан в связи с алкоголизацией и массовой "модой" на суррогаты, если немедленно предпринять следующие действия:

ввести акцизы на весь спирт любого вида. Ни одного напитка с содержанием спирта дешевле водки не должно быть в продаже;

временно снизить на 50% акцизы на водку (с 190 рублей за поллитра до 95 рублей), в дальнейшем повышая их ежегодно на 10%;

ужесточить до 10 лет сроки заключения для лиц, уличенных в массовом производстве нелегальной продукции на основе спирта под маской продукции иного назначения, до 3 лет – уличенных в массовой продаже нелегальной продукции на основе спирта под маской продукции иного назначения, до 5 лет – сотрудникам государственных структур, укрывающим эти преступления;

ввести выплату денежных премий гражданам, предоставивших о ком-либо доказательства подобной деятельности;

обеспечить государственные меры по замене культуры пития крепкого алкоголя на винную (или иную слабоалкогольную) культуру, как это принято во многих других странах Европы.

Эти меры по алкоголю можно ввести хоть завтра, но сомневаюсь, что это будет сделано, потому что никому в правительстве это не нужно. Важно осознавать, что, только устранив причину болезни, можно ее вылечить. Только изменив государственную политику, можно решить проблемы нашего народа.

Владимир Басманов – глава комитета "Нация и Свобода"