Папа римский Франциск обратился с рождественским посланием Urbi et orbi (Граду и Миру) с балкона собора Святого Петра в Ватикане. Франциск призвал к "торжеству власти любви, а не власти силы". Папа подчеркнул необходимость скорейшего мира для, как он выразился, "возлюбленного народа Сирии, особенно жителей многострадального города Алеппо".

Папа выразил надежду, что договоренности, достигнутые по Восточной Украине, будут выполнены. Франциск пожелал избавления от бед всем страждущим, беженцам, голодающим, всем людям доброй воли.

Папа римский призвал к миру жителей Ближнего Востока – Святой Земли – израильтян и палестинцев, а также Ирака, Ливии, Йемена и стран Африки, в частности Нигерии, где детей используют на войне, а также Южного Судана, Демократической республики Конго, Корейского полуострова, Колумбии и Венесуэлы.

С балкона было оглашено отпущение грехов всем слушавшим рождественское послание на площади Святого Петра или по радио и телевидению.

На площади Святого Петра и вокруг нее были приняты повышенные меры безопасности, размещена полиция и военные патрули, все паломники проходили через металлодетекторы.