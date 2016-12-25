Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Представители разных стран мира направляют соболезнования России

Ту-154 Минобороны России

Ту-154 Минобороны России

Смотреть комментарии

Представители США, Германии, Франции, Чехии, Италии и Турции, а также Молдавии, Казахстана, Армении, Азербайджана и Белоруссии выразили соболезнования в связи с крушением в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России, на борту которого находились 92 человека.

Официальный представитель посольства США в России:

Министерство иностранных дел Германии цитирует главу ведомства Франка-Вальтера Штайнмайера:

Официальный Твиттер-аккаунт посольства Франции в России:

Свои соболезнования также выразил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. В ​Киеве к зданию посольства России несут цветы. ТАСС сообщает, что сирийский лидер Башар Асад направил президенту Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями.

Ту-154 потерпел крушение сегодня утром во время набора высоты. Среди погибших участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и девять журналистов.

Самолет направлялся в Сирию. Основная версия авиакатастрофы – техническая неисправность. Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура. В районе крушения лайнера в Черном море продолжаются поисковые работы.

В Москве несут цветы к зданию ансамбля имени Александрова и офису фонда "Справедливая помощь".

Материалы по теме

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG