В Петербурге развесили таблички проекта "Последний адрес"

В Петербурге заключительная в 2016 году установка табличек проекта "Последний адрес" прошла по трем адресам: на Басковом переулке, 19, установлена табличка с именем поэта и переводчика Бенедикта Лившица, расстрелянного в 1938 году как участника "террористической группы". Больше всего он известен как автор мемуарной книги о жизни литераторов начала ХХ века "Полутораглазый Стрелец". Сотрудница петербургского "Мемориала" Евгения Кулакова отмечает, что к дому, где когда-то жил расстрелянный поэт, пришло около 30 человек – люди читали стихи и переводы Бенедикта Лившица.

На улице Большой Зелениной, 13, появилась табличка в память о юристе Борисе Кони, расстрелянном в 1937 году за "антисоветскую пропаганду", на Разъезжей, 36, – в память о домохозяйке Эсфири Абрамович, расстрелянной за "измену родине" в 1937-м. По словам Евгении Кулаковой, Борис Кони, работавший юрисконсультом фабрики имени 8 Марта, – это племянник прославленного юриста Анатолия Кони.

Табличка с именем Эсфири Абрамович, когда-то приехавшей в Россию из Польши и расстрелянной в возрасте 39 лет, – это уже четвертая табличка в память о репрессированной домохозяйке. Проект "Последний адрес" предполагает, что кто-то, помнящий человека, подает заявку на установку памятной таблички на доме, где этот человек жил и откуда его увели навсегда. Заявку на табличку с именем Эсфири Абрамович подала Анастасия Демидова: она нашла имя погибшей женщины в петербургской базе репрессированных и поняла, что Эсфирь жила в доме, который сама Анастасия хорошо знает – в доме ее друзей. Анастасия считает, что люди обязательно должны помнить репрессированных горожан, чьи дети и внуки могли бы сегодня быть их соседями.

Теперь в городе установлено уже 160 таких табличек.