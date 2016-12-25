В Аугсбурге обезврежена бомба времён Второй мировой войны

В германском городе Аугсбург обезврежена бомба времён Второй мировой войны, обнаруженная при строительных работах.

Работа сапёров заняла два часа.

Перед этим свои дома покинули 54 тысячи человек, в том числе были вывезены пациенты больницы и жители нескольких учреждений для престарелых. Власти назвали это самой крупной эвакуацией за послевоенное время. Полиция и пожарные оцепили и проверили район радиусом в полтора километра - вокруг снаряда.

Невзорвавшаяся британская авиабомба весом почти в две тонны была найдена в минувший вторник.



