Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Аугсбурге обезврежена бомба времён Второй мировой войны

Часть эвакуированных в Аугсбурге привезли в выставочный центр

Часть эвакуированных в Аугсбурге привезли в выставочный центр

Смотреть комментарии

В германском городе Аугсбург обезврежена бомба времён Второй мировой войны, обнаруженная при строительных работах.

Работа сапёров заняла два часа.

Перед этим свои дома покинули 54 тысячи человек, в том числе были вывезены пациенты больницы и жители нескольких учреждений для престарелых. Власти назвали это самой крупной эвакуацией за послевоенное время. Полиция и пожарные оцепили и проверили район радиусом в полтора километра - вокруг снаряда.

Невзорвавшаяся британская авиабомба весом почти в две тонны была найдена в минувший вторник.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG