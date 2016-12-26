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Новости

Из-за землетрясения в Чили без света оказались более 20 тысяч домов

В районе Пуэрто-Монт (Чили), выброс из вулкана (апрель 2015 г.)

В районе Пуэрто-Монт (Чили), выброс из вулкана (апрель 2015 г.)

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В результате сильного землетрясения на юге Чили более 20 тысяч зданий остались без электричества.

Повреждены несколько автодорог и мост на острове Чилое.

Около пяти тысяч человек выехали из прибрежных районов.

Однако сообщений о жертвах и сильных разрушениях нет.

Сейчас власти Чили отменили поступившее ранее предупреждение об угрозе цунами и распоряжение об эвакуации.

По уточнённым данным, толчок магнитудой 7,6 произошел на глубине 35 километров под землёй, к юго-западу от города Пуэрто-Монт. Землетрясение ощущалось и по другую стороны Анд - в городе Барилоче на юго-западе Аргентины.

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