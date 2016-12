Британский певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет, передает BBC News со ссылкой на агента музыканта. О причинах смерти не сообщалось, а представитель Майкла заявил, что тот "мирно скончался" в своем доме в Горинге, графство Оксфордшир.

Прибывшая на место смерти полиция не обнаружила ничего подозрительного, сообщает BBC News.

Джордж Майкл – урожденный Йоргос Кириакос Панайоту – прославился своим участием в группе Wham! и сольной карьерой, продав более ста миллионов альбомов. Он удостоился двух премий "Грэмми" – за альбом "Faith" и дуэт с Аретой Франклин – а такие его песни, как "Careless Whisper", "One More Try", и "Don't Let the Sun Go Down on Me", возглавили хит-парады крупнейшего американского музыкального издания Billboard.