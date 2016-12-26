По делу об отравлении "Боярышником" арестованы четверо

Суд в Иркутске арестовал четырех обвиняемых по делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью, которое уже унесло жизни 76 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Еще двое помещены под домашний арест. Всего были задержаны 19 подозреваемых, среди которых владельцы торговых точек, а также предполагаемый поставщик жидкости "Боярышник" в розничную сеть, уточняет агентство.

18 пострадавших все еще остаются в больницах.

В минувшую пятницу правительство России на 30 дней приостановило продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта выше 25 процентов – за исключением парфюмерии и жидкости для мытья стекол.

Отравившиеся суррогатным алкоголем люди начали поступать в больницы Иркутска с 17 декабря. Выяснилось, что концентрат для ванн "Боярышник", который они употребляли, содержал смертоносный яд – метанол. По вкусу и запаху он неотличим от этилового спирта, а первые симптомы отравления напоминают алкогольную интоксикацию.

В Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации.