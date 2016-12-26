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Новости

Турецкие военные: джихадисты убили 30 жителей города Эль-Баб в Сирии

Силы режим Башара Асада ведут огонь по джихадистам к югу от города Эль-Баб в провинции Алеппо

Силы режим Башара Асада ведут огонь по джихадистам к югу от города Эль-Баб в провинции Алеппо

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Представители турецких вооруженных сил сообщили, что по меньшей мере 30 гражданских лиц были убиты и многие получили ранения в воскресенье в результате нападения боевиков группировки "Исламское государство" (запрещенной в России) в сирийском городе Эль-Баб. Боевики пытались помешать людям покинуть город. Об этом говорится в сообщении турецких военных, распространенном в понедельник.

На протяжении нескольких недель сирийские повстанцы, поддерживаемые турецкими войсками, держат в окружении боевиков группировки "Исламское государство". Операция под названием "Евфратский щит" была начата Турцией почти четыре месяца назад, чтобы оттеснить суннитских и курдских боевиков от сирийской границы и создать там зону безопасности для возвращения беженцев.

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