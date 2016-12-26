Последнее рождество Джорджа Майкла

В конце года часто вспоминают тех, кто умер.

Но часто бывает и так, что список пополняется до самых последних дней. Этим утром его пополнил певец Джордж Майкл.

Владимир Милов:

Теперь и Джордж Майкл. Да что ж за год-то такой.

Сергей Стиллавин:

Что же это за год такой, ребята?..

Не стало Джорджа Майкла.

Потрясающий вокалист, композитор, аранжировщик, чьи сольные альбомы написаны и записаны так, что не стареют с годами - несмотря на то, что это поп-музыка, которой уготован короткий век.

Ушёл один из лучших мужских голосов и феноменальный мелодист с замечательным музыкальным вкусом.

54 года. Очень и очень жаль...

На смерть Майкла откликнулись и мировые звёзды.

И звёзды российского масштаба.

И самые разные люди.

Владимир Варфоломеев:

ВВС пишет о Джордже Майкле: красивый, талантливый, успешный и несчастный.

Невероятно жаль, что он ушёл...

Ксения Ларина:

ужасный финал жизни,такой талантливый человек. 53 года.

Максим Кононенко:

Пусть мертвые споют мертвым.

А мы помолчим.

Миша Козырев:

Ты же никогда не думал, Миш, что доживёшь до того, что из скорби по ушедшим тебя вдруг выбьет отчаяние по другому внезапно умершему... (остановись, пожалуйста, Господи, если ты есть и ты меня слышишь...)

Александр Горбачёв:

в июне 2007-го года люди, организовывавшие тем летом концерт Джорджа Майкла в Москве, зачем-то устроили аттракцион неслыханной щедрости и отправили несколько российских журналистов на его концерт на Уэмбли. поездка была диковатая. например, меня поселили в одном номере с кумиром юности Легостаевым, которого в Лондоне больше всего интересовал магазин Paul Smith, а обозреватель Известий, проводивший в Москве в тот момент чемпионат мира по настольному хоккею, и вовсе вместо себя отправил знакомого из Bobby Dazzler Pub, который начал употреблять напитки из ассортимента своего заведения еще до взлета, а во время концерта просто заснул.

концерт, впрочем, был вполне образцовый, хоть журналистов и посадили на места, откуда пресса обычно смотрит футбол, то есть видно было мало что. а самого Джорджа вблизи я видел минуты три - после часа ожидания в набитой людьми пресс-зоне он, блистая черными очками, вышел к журналистам, сказал всем что-то типа ай лав ю, ответил на пару дежурных вопросов и был таков.

а теперь и насовсем.

Андрей Плахов:

Еще один праздник со слезами на глазах

George Michael -- "Last Christmas"

И действительно, дата смерти не могла не напомнить об одной из самых известных песен Майкла.



Впрочем, даже в этой ситуации нашлись свои шутники - например, те, кто выложил в траурном твите фотографию одного из музыкантов группы "Бутырка".