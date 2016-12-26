Слушание по делу "узника Болотной" Панфилова перенесли

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник должен был рассматривать дело Максима Панфилова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому во время массовой акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года. Однако, как сообщает активист Ольга Романова, слушания перенесли из-за отсутствия прокурора и самого Панфилова - его не доставили из Бутырской тюрьмы.

В конце октября Басманный суд по ходатайству следствия поместил Панфилова в психиатрический стационар до вынесения ему приговора, поскольку судмедэкспертиза признала его невменяемым. Защита обжаловала это решение.

Максим Панфилов был задержан 7 апреля. По версии следствия, он сорвал шлем с сотрудника ОМОНа на Болотной площади, чем якобы "причинил ему физическую боль". Дело возбуждено по статье об участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

Панфилов страдает неврологическим заболеванием – синдромом Туретта. Адвокаты сообщали об ухудшении его здоровья во время прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Максима Панфилова политзаключенными.

Следующее заседание суда должно состояться 28 декабря.