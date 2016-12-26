Китайский авианосец "Ляонин" вошел в Южно-Китайское море

Группа китайских военных кораблей во главе с авианосцем "Ляонин" вошла в Южно-Китайское море в понедельник после того, как прошла к югу от Тайваня. Об этом сообщило министерство обороны Тайваня. Пекин называет свои военно-морские маневры "обычными упражнениями".

Министерство обороны Тайваня заявило, что авианосец "Ляонин" в сопровождении пяти судов рано утром в понедельник прошел к юго-востоку от островов Спратли, которые находятся под контролем Тайваня, и направился на юго-запад.

Группа сопровождения авианосца ранее в тот же день прошла в 90 морских милях к югу от южной оконечности Тайваня через пролив Баши, между Тайванем и Филиппинами.

Учения военно-морского флота КНР происходят на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем, который Пекин считает своей территорией. Напряжение усилилось после телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с президентом острова Цай Иньвэем, вызвавшего недовольство Пекина.

Военно-морские силы самообороны Японии 25 декабря впервые зафиксировали выход китайского авианосца в открытые воды Тихого океана. Ранее "Ляонин" с кораблями сопровождения прошел по пространству между японскими островами Окинава и Мияко в Восточно-Китайском море.