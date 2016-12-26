Повторный конкурс на железнодорожную часть моста в Крым сорван

Повторный конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту сорвался, так как никто не подал на него заявок, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на портал госзакупок.

По данным издания, при проведении первого конкурса единственная заявка поступила от компании "Железные дороги Якутии", но та не выполнила необходимые требования. Второй тендер был объявлен 12 декабря и закончился в минувшую пятницу. На него заявок не поступило. Источник издания "Коммерсанта" заявил, что причина – в низкой стоимости контракта.

В Министерстве транспорта изданию заявили, что сроки по строительству остаются неизменными, а финансирование запланировано с 2017 года.

Строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту, который должен связать аннексированный Крым с материковой частью России, планировалось закончить к 2018 году. В июле открытие движения по железнодорожной части моста было перенесено на 2019 год. В начале августа сообщалось, что строительство затягивается из-за ошибки чиновников.