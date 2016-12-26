"Мемориал" призвал не переводить на тюремный режим Бориса Стомахина

Правозащитный центр "Мемориал" призвал освободить Бориса Стомахина и требует прекратить необоснованные издевательские наказания.

В распространенном заявлении "Мемориала" говорится, что в Чусовском городском суде сегодня состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о переводе Бориса Стомахина, отбывающего наказание за интернет-публикации в ИК-10 Пермского края, на тюремный режим. В этой связи правозащитники из общества "Мемориал" назвали "несправедливым и несоразмерным" его возможный перевод на тюремный режим, который значительного ухудшит условия отбывания наказания.

В заявлении "Мемориала" в этой связи говорится, что, осуждая многие из деклараций и призывов Стомахина, правозащитники, однако, считают, что вынесенный ему приговор — семь лет колонии строгого режима — является необоснованным и абсолютно противоречит принципу соразмерности и справедливости наказания.

Правозащитники считают, что "публикации, в связи с которыми Стомахину вынесен приговор, не несли никакой реальной общественной опасности, не было ни потерпевших, ни людей, которых бы эти тексты вдохновили на насилие".

Стомахин находится за решеткой с ноября 2012 года, более четырех лет. "С нашей точки зрения, не существует никаких разумных оснований, по которым подобное заключение было бы оправдано. Мы считаем необходимым освободить Бориса Стомахина и требуем прекратить необоснованные издевательские наказания", - говорится в заявлении.

С 2006 года после перелома позвоночника Борис Стомахин является инвалидом по заболеванию опорно-двигательной системы. В настоящее время его здоровье ухудшается. Перевод в отдаленную местность и более строгие условия содержания могут угрожать его жизни, сделают фактически невозможными его посещения, в частности, пожилой матерью, отмечают правозащитники.