Боевые потери Украины в Донбассе в 2016 году составили 211 человек

За 2016 год в боях на востоке Украины погибло 211 бойцов украинской армии. Небоевые потери составили 256 человек, передает Би-Би-Си Украина со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

В ведомстве также сообщили, что украинские вооруженные силы потеряли в боях более 100 единиц вооружения и военной техники.

6 декабря начальник Генштаба Украины Виктор Муженко сообщил, что с начала конфликта в Донбассе погибли 3064 представителя силовых структур, из которые 2636 – военнослужащие. Президент Украины Петр Порошенко в тот же день заявил, что за время проведения военной операции на востоке Украины погибли более 2,5 тысяч украинских военных и 7,5 тысяч гражданских лиц.