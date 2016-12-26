ФСБ не нашла признаков теракта или диверсии на борту Ту-154

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) не нашла признаков диверсии или террористического акта на борту разбившегося в воскресенье Ту-154 Министерства обороны, сообщает "Интерфакс". В ведомстве также заявили, что самолет не перевозил военных грузов или пиротехнических изделий.

В качестве основных версий рассматривается попадание в двигатель посторонних предметов, отказ двигателей из-за некачественного топлива, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Агентство ТАСС ​со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что обломки самолета были обнаружены на глубине 25 метров и что часть из них уже поднята на поверхность. "Интерфакс" передает, что приборы одного из кораблей, участвующих в поисковой операции, засекли в полутора километрах от берега объект, напоминающий очертаниями фюзеляж самолета. Эту информацию подтвердили водолазы.

Ранее в понедельник специалисты российского Минобороны заявили, что определили траекторию падения Ту-154.

Операция по поиску самолета и останков его пассажиров продолжается второй день. В ней участвуют экстренные службы, военные, полицейские и представители администрации Сочи. К поискам подключилась Абхазия – сообщалось, что часть обломков могло течением унести в ее территориальные воды.

26 декабря объявлено в России днем траура. В ряде городов прошли акции в память о погибших.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся в Сирию, рухнул в Черное море недалеко от Сочи утром 25 декабря. Все 92 человека, находившиеся на его борту, объявлены погибшими. Среди них – основной состав ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Основные версии причин катастрофы – ошибка пилота и техническая неисправность. Версия теракта рассматривается, но не как приоритетная.