"Болотное дело": Панфилова забыли доставить в суд, заседание перенесли

В Москве суд перенес на 28 декабря заседание по делу Максима Панфилова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому во время массовой акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года. Слушания были перенесены из-за неявки представителя обвинения, а также из-за того, что в суд не доставили самого Панфилова. Об этом сообщил адвокат Сергей Панченко.

Максим Панфилов был задержан в апреле 2016 года. По версии следствия, во время акции на Болотной площади он сорвал шлем с сотрудника ОМОНа, чем якобы "причинил ему физическую боль". В конце октября Басманный суд Москвы поместил Панфилова в психиатрический стационар при СИЗО "Бутырка" – следствие утверждало, что он невменяем.

Максим Панфилов страдает неврологическим заболеванием – синдромом Туретта. Адвокаты неоднократно сообщали об ухудшении его здоровья во время прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Правозащитный центр "Мемориал" признал Панфилова политзаключенными.