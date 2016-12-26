Кто здесь самый главный русофоб

Все подводят итоги года, и громко заявивший о себе в уходящем году телеканал Царьград-ТВ - не исключение.

Время подводить итоги года. Царьград составляет антирейтинг главных русофобов уходящего 2016 года. У кого грант больше и местечко в пятой колонне потеплее?

Список из 100 фамилий и кратких цитат, призванных, по мысли создателей рейтинга, доказать "русофобию" их авторов, был опубликован в понедельник с таким предуведомлением:

Несколько недель мы опрашивали читателей и собирали мнения наиболее авторитетных экспертов в различных сферах. Итогом стал рейтинг 100 самых лютых русофобов, как из пятой колонны внутри страны, так и из числа зарубежных ненавистников.

Первое, чему удивились пользователи Сети - эклектичность списка.

Помимо бывшего советника президента Картера, список пестрит такими именами, как "Анри Леви Бернар", "Джонсон Борис", "Клинтон Хиллари" и "Меркель Ангела", не говоря уже об украинских политиках.

​Впрочем, и российская часть списка удивила многих.

Помимо тех, чьи имена в подобном списке ожидались (среди них и авторы "Свободы", такие как Матвей Ганапольский, Александр Подрабинек или Олег Кашин), в сотню "русофобов" вошли и министры федерального правительства - помимо упомянутого Шувалова, это Михаил Абызов, Аркадий Дворкович, глава "Сбербанка" Герман Греф. Довольно странными кажутся и некоторые иные персонажи - например, Мария Арбатова или Илья Варламов. Впрочем, вероятно, "экспертам" показалось, что в этой цитате русофобия зашкаливает:

Включение в список Бжезинского было оправдано, например, такой цитатой:

"Конструктивную политику США следует проводить настойчиво и с учетом дальней перспективы. США должны стремиться к результатам, которые способствовали бы постепенному пониманию в России (видимо, уже после Путина) того, что она может стать влиятельной мировой державой исключительно в составе Европы".

Вот пример "русофобии" Вячеслава Мальцева:

"Я все время пытался объяснить, что либералу нужно договориться с националистами, чтобы власть Путина не была вечной".

Константина Райкина:

"Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, у которых, видите ли, религиозные чувства оскорблены. Не верю! Верю, что они проплачены. Так что - это группки мерзких людей, которые борются незаконными мерзкими путями за нравственность, видите ли".

Или Станислава Белковского:

"Когда-то ведь и мы хотели быть хорошими. Ну, чтобы демократия, и взяток не брать, и улицу переходить на зеленый свет. Как в Европе. Но это всё оказалось: а) очень трудно; б) очень скучно. Что же в такой ситуации нам делать? Понятно что. Две вещи: 1. изолировать себя от остального мира, чтобы не с чем было сравнивать; 2. убедить себя, что остальной мир скоро рухнет, а мы - останемся. Потому что мы - Святая Русь. По нашей собственной шкале святости, разумеется".

Станислав Белковский

Кстати, неплохую цитатку мою подобрали, молодцы.

Собственно, самое время вызвать на сцену авторов!

В составлении принимали участие: Александр Проханов, Игорь Ашманов, Анатолий Вассерман, Игорь Коротченко, Виталий Милонов, Михаил Делягин, Андрей Фурсов, Валерий Коровин, Аркадий Мамонтов, Захар Прилепин, Леонид Ивашов, Евгений Федоров, Михаил Елизаров, Леонид Решетников, Виталий Аверьянов.

(не стоит забывать и о главном редакторе канала - Александре Дугине).

Dmitry Gudkov

Все-таки удивительно: пока вся страна скорбит, патриоты с малофеевского «Царьграда» публикуют «список русофобов». Не поленились, набрали целых сто человек с вашим покорным слугой в том числе.

Среди экспертов - полуписатели, полуэкономисты, полуполитики, полужурналисты. Очень хотят, в точности по Пушкину, стать полными подлецами.

Уже сама по себе дата вывешивания списка врагов фюрера и Германии говорит о них более, чем достаточно.

Попавшие в список "русофобов" откровенно хвастают этим и меряются номерами в нем - кажется, напрасно, список алфавитный.

Кох Альфред

Попал в Топ-100 русофобов по версии телеканала Царьград.

Кроме вашего покорного слуги, там от Германии еще канцлер Ангела Меркель и председатель Европарламента Мартин Шульц.

Неплохая компания, не правда ли? Я доволен. Спасибо за высокую честь.

Maxim Kantor

оказывается, патриотическими силами изготовлен список "врагов народа" - "русофобов", в современной терминологии.

Список изготовлен Прохановым, Прилепиным, Фурсовым -и, разумеется, Дугиным - поскольку изготовлен список врагов народа на ресурсе "Царь-Град", где Дугин - главный редактор

вот этот список - авторы списка поименованы внизу.

мне достался почетный 37ой номер.

Alexey Lebedinsky

Мне очень приятно оказаться в компании, где минимум 70 процентов любимых и уважаемых мною людей. Лучше быть обозванным "русфобом" среди достойных людей, чем "истинным патриотом" среди воров и <дураков>. Всех россиян из этого прекрасного списка, абсолютно искренне переживающих за судьбу России, обозвали русофобами - козлики опять специально подменяют нашу ненависть к нынешней российской власти ненавистью к народу, которой быть не может - русофобы давно кричат "сравнять Россию с землей к <чертям> собачьим вместе с <дурным> правительством и рабским и злым народом!", а мы кричим "освободить Россию от гнета путинской власти и привести народ к миру, добру и цивилизации!"

Виктор Шендерович

Вошел в список ста самых лютых русофобов 2016 года по версии телеканала "Царьград" <...> Надо сказать, я бы даже обиделся, если бы остался без номинации у этих <плохих людей>. А так - все неплохо.

Глеб Морев

Там солидная компания - Шувалов, Греф, Дворкович. Вы почти в правительстве!

Ну и, конечно, какая сотня без Сотника?

Sotnik Alexander

Боже, это какую кашу в черепе надо иметь, чтобы составлять подобные списки!.. Мой №77. Как русский может быть русофобом? Объясните, а?..

Alexey Kovalev

В списке 100 русофобов 7 представителей Украины, 7 от США, 3 от Польши, по 1 от Великобритании, Германии и Франции, и ещё два чиновника от Евросоюза. Остальные 77 русофобов - россияне. Из чего делаем вывод, что в России ненавидят Россию в 11 раз сильнее, чем на Украине и в США и в 77 раз сильнее, чем в Великобритании, Франции и Германии.

​И даже русские националисты! В список попал, например, редактор "Спутника и погрома" ​Egor Prosvirnin:

Чуть выше Егора Просвирнина в рейтинге Петр Порошенко, чуть ниже - директор театра Константин Райкин (у него тоже, кстати, вопиюще русофобская цитата <...>).

Состав составителей рейтинга: Александр Проханов, Игорь Ашманов, Анатолий Вассерман, Игорь Коротченко, Виталий Милонов, Михаил Делягин, Андрей Фурсов, Валерий Коровин, Аркадий Мамонтов, Захар Прилепин, Леонид Ивашов, Евгений Федоров, Михаил Елизаров, Леонид Решетников, Виталий Аверьянов.

Из всей это компании грусть-печаль вызывает лишь неплохой писатель и бард Михаил Елизаров мне очень нравятся его песни "Эсесовская лирическая" и "Советская" <...> Мечтаю, чтобы, организовав какой-нибудь вечер в честь премии про русофобов и пригласив туда присуждавший премию советский истеблишмент, господин Елизаров торжественно, с оркестром и литаврами, исполнил им "Советскую" прямо в лицо.

Отрывок из песни члена жюри тут вполне уместен:

Последний окоп и последний блиндаж.

Об это мы раньше не думали даже.

Да сколько же можно, родимые, драпать?

Когда-нибудь танки мы двинем на запад?

Повсюду крамола, повсюду измена.

Поставить хотят они нас на колени.

Чужие законы, чужие скрижали -

Они этот день как могли приближали.

Неужто придется сменить нам тональность,

И гордая наша погибнет ментальность,

И Родины нашей прекрасные дали?

нельзя <потерять> их, но мы <потеряли>!

Но сотня - не резиновая, кто-то же остался и за ее пределами!

Ольга Романова

Я не вошла. Обиделась. Надо что-нибудь русофобское предпринять.

Алексей Цветков

Я, видимо, что-то не так делаю.

​

​Кого не хватает в списке? Одни говорят - Путина:

Другие - избранного президента США:

Кстати, Обамы в нем тоже нет. Но больше всего недоумения вызвало отсутствие Алексея Навального:

Roman Moguchiy

Задумался - почему в рейтинге топ-100 русофобов от Царьград-ТВ нет Алексея Навального. Потом понял - он же в президентских выборах участвует, вдруг победит, нельзя власть десакрализировать.

Правда, на вакансию 101-го русофоба, как мы видим, конкурс и так велик.

В чем смысл этого списка? Одни видят в нем зловещие предзнаменования.

Роман Арбитман

Хиллари Клинтон и Андрей Макаревич, Ангела Меркель и Леонид Гозман, Франсуа Олланд и Сергей Пархоменко, Збигнев Бжезинский и Лия Ахеджакова, Борис Джонсон и Виктор Шендерович... Есть экзотические персонажи типа Маши Арбатовой или вице-премьера Шувалова (похоже, ему не простили увлечения корги – в ущерб русской гончей). Автор списка – Аналитическая группа «Царьград», могучая кучка. Писатель Прилепин! Философ Дугин! Тележурналист Норкин! Сенатор Мизулина!.. Зачем такие перечни нужны, ясно. У нас в стране что ни день, то беда. И кто виноват? Пушкин, что ли? А тут р-раз – и список. Вот главгады, не угодно ль? И поскольку Клинтон с Меркель далеко, отдуваться придется Макаревичу и Шендеровичу, Гозману да Пархоменко. Ну да им не привыкать.

Другие - обычную пиар-акцию "православного" канала.

А третьи и вовсе призывают не обращать внимания.

О том, что список скорее похож на самодеятельность ретивых общественников, а не спущенное "сверху" указание, свидетельствует например реакция Владимира Соловьева.

Как бы телеведущему не попасть в обновленное издание списка!

Roman Popkov

"Телеканал" "Царьград" не включил меня в топ-100 русофобов-2016. Год прожит зря.

А если серьезно, "Царьград" - это канал, желающий русским монархии, еще большего мракобесия, плетки и стойла. То есть они на самом деле и есть самые настоящие русофобы.