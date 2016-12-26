Минобороны опровергло сведения о спасжилетах на пассажирах Ту-154

Министерство обороны России опровергает информацию о том, что несколько тел жертв крушения Ту-154 в Черном море были найдены в спасательных жилетах. Ранее об этом со ссылкой источники в экстренных службах сообщало РИА "Новости". "Люди готовились к эвакуации", – заявлял собеседник агентства.

В понедельник стало известно, что водолазы обнаружили в районе крушения лайнера его обломки, в частности, часть фюзеляжа. Обломки находятся в полутора километрах от берега на глубине в 25 метров, их готовят к подъему.

Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение 25 декабря во время набора высоты. На борту самолета находились 92 человека, в их числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию.

Федеральная служба безопасности России отрицает версию теракта на борту Ту-154. Причиной крушения лайнера, как утверждает ФСБ, мог стать отказ двигателей из-за некачественного топлива, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

В настоящее время обнаружены тела 11 погибших. Поисковая операция в Черном море продолжается. "Черные ящики" пока не обнаружены.