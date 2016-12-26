Пулковская обсерватория согласовала жилстроительство в охранной зоне

Несмотря на то что территория радиусом в 3 километра вокруг Пулковской обсерватории имеет охранный статус с 1945 года и поэтому не подлежит застройке, новый директор учреждения Назар Ихсанов согласовал возведение первой очереди масштабного жилого района "Планетоград", дома которого приблизятся к обсерватории на 1 километр. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

Хотя большая часть охранных земель была распродана еще во время губернаторства Валентины Матвиенко, законность этих сделок неоднократно ставилась под сомнение. Проблемами градостроительного развития защитной парковой зоны обсерватории занимался директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, который считает согласование "Планетограда" нелегитимным. Он указывает на то, что еще в 2014 году прокуратура настаивала на разработке четкого регламента подготовки таких согласований, чтобы исключить единоличные решения одного человека, даже директора, поскольку отсутствие такого регламента открывает большие возможности для коррупции.

По словам Карпова, в Пулковской обсерватории существует внутренний документ, устанавливающий порядок принятия подобных решений, но он явно не был соблюден. Действительно, ученый совет Пулковской обсерватории не был поставлен в известность о согласовании строительства "Планетограда", и на этой неделе он собирается это согласование оспорить.



Подсветка неба от домов угрожает проведению важнейших астрономических исследований. В последние годы в Петербурге прошло много акций протеста против уничтожения Пулковской обсерватории, было написано множество писем, где указывалось, что активное строительство в охранной зоне может поставить крест на наблюдениях астрономов и даже привести к закрытию обсерватории.