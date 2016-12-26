Франциск предложил молиться за погибших в катастрофе Ту-154

Папа римский Франциск, выступая в понедельник (26 декабря) перед паломниками на площади Святого Петра в Ватикане, выразил свои соболезнования семьям погибших в результате катастрофы российского военного самолета Ту-154 в Черном море с музыкантами ансамбля Александрова и другими пассажирами, находящившимися на борту.

"Выражаю свои искренние соболезнования в связи с печальной новостью об авиакатастрофе в Черное море. Пусть Господь утешит Возлюбленный русский народ и семьи пассажиров, которые находились на борту самолета - журналистов, членов экипажа, а также отличный хор и оркестр Вооруженных сил России. Пусть Пресвятая Дева Мария поддержит операции по поиску," - заявил Франциск.

Папа римский Франциск напомнил, что хор имени Александрова в 2004 году пел в Ватикане на церемонии по случаю 26-й годовщины вхождения на престол папства святого Иоанна Павла II. "Давайте молиться за них," - предложил понтифиик.

Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение 25 декабря во время набора высоты. На борту самолета находились 92 человека, в их числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию.