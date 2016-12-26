Президент Чехии связал рост терроризма в ЕС с приемом беженцев

Президент Чехии Милош Земан связал рост террористической угрозы в Европе с притоком мигрантов с Ближнего Востока и Африки. В своем рождественском послании он призвал изменить европейскую миграционную политику.

Земан высказался против обязательных квот по приему беженцев, установленных властями Евросоюза. По словам Земана, необходимо помогать мигрантам на родине либо в Италии или Греции, через которые они попадают в Европу.

19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел беженец из Туниса, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Спецслужбам давно было известно о связях подозреваемого с исламистами, однако власти Германии не смогли его депортировать из-за отсутствия действительных документов.