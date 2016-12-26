Жители ФРГ поддержали усиление мер безопасности после теракта в Берлине

Жители Германии после теракта в Берлине высказались за усиление мер безопасности в стране. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного с 21 по 23 декабря.

Большинство немцев считают, что властям ФРГ следует увеличить число сотрудников служб безопасности, а также улучшить их экипировку. Около 60 процентов опрошенных также заявили о необходимости установить дополнительные камеры наблюдения в общественных местах. Власти Берлина идею установки видеокамер не поддерживают, несмотря на призывы МВД.

На прошлой неделе правительство ФРГ одобрило законопроект, предусматривающий более активный мониторинг в общественных местах. Если закон будет принят, это будет означать, кроме прочего, частичный отказ от строгих норм конфиденциальности.

19 декабря грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена во многих странах, включая Россию.