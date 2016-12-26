Федотов просит Путина посмертно оставить Глинку в составе СПЧ

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил о намерении обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой не исключать из состава СПЧ Елизавету Глинку. Как заявил Федотов, есть такое правило: погибшего героя навсегда оставляют в списках части. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, была на борту Ту-154 Министерства обороны России, потерпевшего крушение в Черном море 25 декабря. Самолет направлялся в Сирию. Глинка сопровождала гуманитарный груз. Федотов назвал ее гибель "такой же трагической, как вся ее героическая жизнь".

Ранее на сайте Совета по правам человека был опубликован некролог Елизавете Глинке. В тексте, в частности, отмечалось, что она помогала бездомным, вывозила из Донбасса больных и раненых детей, участвовала в работе Общественных наблюдательных комиссий, добивалась помощи для хосписов, больниц и приютов.