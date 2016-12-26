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Календарь сопртивных событий

26 декабря – 1 января

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26 – 30 декабря. Шахматы. Чемпионат мира по рапиду и блицу. Доха, Катар

26 – 31 декабря. Хоккей. Кубок Шпенглера. Давос, Швейцария

26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир АТР. Брисбен, Австалия

26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир АТР. Ченнаи, Индия

26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир АТР. Доха, Катар

26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир WTА. Брисбен, Австалия

26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир WTА. Шэньчжэнь, Китай

26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир WTА. Окленд, Новая Зеландия

26 декабря – 6 января. Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

27-29 декабря. Горнолыжный спорт. Женщины. Земмеринг, Австрия. Мужчины. Санта-Катерина, Италия

28 декабря. Биатлон. "Рождественская гонка". Гельзенкирхен, Германия

30 декабря – 1 января. Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. "Турне четырех трамплинов". Оберстдорф, Гармиш-Партенкирхен, Германия

31 декабря – 1 января. Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Валь Мюстаир, Швейцария

26 декабря

Футбол. Чемпионат Англии. 18 тур

"Уотфорд" – "Кристал Пэлас"

"Бёрнли" – "Мидлсбро"

"Лестер" – "Эвертон"

"Суонси" – "Вест Хэм"

"Арсенал" – "Вест Бромвич Альбион"

"Челси" – "Борнмут"

"Манчестер Юнайтел" – "Сандерленд"

"Халл" – "Манчестер Сити"

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

Группа А

Швеция – Дания

Чехия – Финляндия

Группа Б

США – Латвия

Канада – Россия

Хоккей. Чемпионат КХЛ

"Слован" – "Спартак"

"Торпедо" – "Витязь"

"Йокерит" – "Динамо" Р

ЦСКА – "Локомотив"

27 декабря

Футбол. Чемпионат Англии. 18 тур

"Ливерпуль" – "Сток Сити"

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

Группа А

Чехия – Швейцария

Группа Б

Латвия – Россия

Хоккей. Чемпионат КХЛ

"Лада" – "Салават Юлаев"

"Нефтехимик" – "Северсталь"

"Ак Барс" – СКА

"Йокерит" – "Динамо" Р

Горнолыжный спорт

Женщины. Земмеринг, Австрия

Гигантский слалом

Мужчины. Санта-Катерина, Италия

Супергигант

28 декабря

Футбол. Чемпионат Англии. 18 тур

"Саутгемптон" – "Тоттенхэм"

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

Группа А

Дания – Фиинляндия

Группа Б

Канада – Словакия

Хоккей. Чемпионат КХЛ

"Металлург" Нк – "Сибирь"

"Барыс" – "Авангард"

"Сочи" – "Спартак"

ЦСКА – "Динамо" М

Горнолыжный спорт

Женщины. Земмеринг, Австрия

Гигантский слалом

Мужчины. Санта-Катерина, Италия

Скоростной спуск

29 декабря

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

Группа А

Швейцария – Швеций

Дания – Чехия

Группа Б

Словакия – США

Хоккей. Чемпионат КХЛ

"Куньлунь" – "Адмирал"

"Салават Юлаев" – "Металлург" Мг

"Ак Барс" – "Северсталь"

"Витязь" – "Нефтехимик"

СКА – "Локомотив"

Горнолыжный спорт

Женщины. Земмеринг, Австрия

Слалом

Мужчины. Санта-Катерина, Италия

Супергигант + слалом

30 декабря

Футбол. Чемпионат Англии. 19 тур

"Халл" – "Эвертон"

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

Группа А

Финляндия – Швеция

Группа Б

Россия – США

Латвия – Канада

Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Личный зачет. LH

31 декабря

Футбол. Чемпионат Англии. 19 тур

"Бёрнли" – "Сандерленд"

"Челси" – "Сток"

"Лестер" – "Вест Хэм"

"Манчестер Юнайтед" – "Мидлсбро"

"Саутгемптон" – "Вест Бромвич Альбион"

"Суонси" – "Борнмут"

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

Группа А

Швейцария – Дания

Швеция – Чехия

Группа Б

Словаякия – Латвия

США – Канада

Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Валь Мюстаир, Швейцария

Женщины. Спринт (С)

Мужчины. Спринт (С)

1 января

Футбол. Чемпионат Англии. 19 тур

"Уотфорд" – "Тоттенхэм"

"Арсенал" – "Кристал Пэлас"

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

Группа А

Финляндия – Швейцария

Россия – Канада

Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Валь Мюстаир, Швейцария

Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

Мужчины. Масс-старт, 10 км (К)

Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. Гармиш-Партенкирхен, Германия

Мужчины. Личный зачет. HS-140

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