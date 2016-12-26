26 – 30 декабря. Шахматы. Чемпионат мира по рапиду и блицу. Доха, Катар
26 – 31 декабря. Хоккей. Кубок Шпенглера. Давос, Швейцария
26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир АТР. Брисбен, Австалия
26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир АТР. Ченнаи, Индия
26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир АТР. Доха, Катар
26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир WTА. Брисбен, Австалия
26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир WTА. Шэньчжэнь, Китай
26 декабря – 1 января. Теннис. Турнир WTА. Окленд, Новая Зеландия
26 декабря – 6 января. Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
27-29 декабря. Горнолыжный спорт. Женщины. Земмеринг, Австрия. Мужчины. Санта-Катерина, Италия
28 декабря. Биатлон. "Рождественская гонка". Гельзенкирхен, Германия
30 декабря – 1 января. Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. "Турне четырех трамплинов". Оберстдорф, Гармиш-Партенкирхен, Германия
31 декабря – 1 января. Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Валь Мюстаир, Швейцария
26 декабря
Футбол. Чемпионат Англии. 18 тур
"Уотфорд" – "Кристал Пэлас"
"Бёрнли" – "Мидлсбро"
"Лестер" – "Эвертон"
"Суонси" – "Вест Хэм"
"Арсенал" – "Вест Бромвич Альбион"
"Челси" – "Борнмут"
"Манчестер Юнайтел" – "Сандерленд"
"Халл" – "Манчестер Сити"
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
Группа А
Швеция – Дания
Чехия – Финляндия
Группа Б
США – Латвия
Канада – Россия
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Слован" – "Спартак"
"Торпедо" – "Витязь"
"Йокерит" – "Динамо" Р
ЦСКА – "Локомотив"
27 декабря
Футбол. Чемпионат Англии. 18 тур
"Ливерпуль" – "Сток Сити"
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
Группа А
Чехия – Швейцария
Группа Б
Латвия – Россия
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Лада" – "Салават Юлаев"
"Нефтехимик" – "Северсталь"
"Ак Барс" – СКА
"Йокерит" – "Динамо" Р
Горнолыжный спорт
Женщины. Земмеринг, Австрия
Гигантский слалом
Мужчины. Санта-Катерина, Италия
Супергигант
28 декабря
Футбол. Чемпионат Англии. 18 тур
"Саутгемптон" – "Тоттенхэм"
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
Группа А
Дания – Фиинляндия
Группа Б
Канада – Словакия
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Металлург" Нк – "Сибирь"
"Барыс" – "Авангард"
"Сочи" – "Спартак"
ЦСКА – "Динамо" М
Горнолыжный спорт
Женщины. Земмеринг, Австрия
Гигантский слалом
Мужчины. Санта-Катерина, Италия
Скоростной спуск
29 декабря
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
Группа А
Швейцария – Швеций
Дания – Чехия
Группа Б
Словакия – США
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Куньлунь" – "Адмирал"
"Салават Юлаев" – "Металлург" Мг
"Ак Барс" – "Северсталь"
"Витязь" – "Нефтехимик"
СКА – "Локомотив"
Горнолыжный спорт
Женщины. Земмеринг, Австрия
Слалом
Мужчины. Санта-Катерина, Италия
Супергигант + слалом
30 декабря
Футбол. Чемпионат Англии. 19 тур
"Халл" – "Эвертон"
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
Группа А
Финляндия – Швеция
Группа Б
Россия – США
Латвия – Канада
Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Личный зачет. LH
31 декабря
Футбол. Чемпионат Англии. 19 тур
"Бёрнли" – "Сандерленд"
"Челси" – "Сток"
"Лестер" – "Вест Хэм"
"Манчестер Юнайтед" – "Мидлсбро"
"Саутгемптон" – "Вест Бромвич Альбион"
"Суонси" – "Борнмут"
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
Группа А
Швейцария – Дания
Швеция – Чехия
Группа Б
Словаякия – Латвия
США – Канада
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Валь Мюстаир, Швейцария
Женщины. Спринт (С)
Мужчины. Спринт (С)
1 января
Футбол. Чемпионат Англии. 19 тур
"Уотфорд" – "Тоттенхэм"
"Арсенал" – "Кристал Пэлас"
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
Группа А
Финляндия – Швейцария
Россия – Канада
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Валь Мюстаир, Швейцария
Женщины. Масс-старт, 10 км (К)
Мужчины. Масс-старт, 10 км (К)
Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. Гармиш-Партенкирхен, Германия
Мужчины. Личный зачет. HS-140