Жители Берлина идут пешком в Алеппо, чтобы привлечь внимание к беженцам

Сотни жителей Берлина отправились в пеший поход до сирийского города Алеппо длиной в три тысячи километров. Участники акции планируют пройти в обратном направлении путь, который проделывают беженцы, пытаясь попасть в Европу. Таким образом планируется привлечь внимание к проблемам мигрантов из Сирии.

В воскресенье стало известно, что власти Германии выделят 15 миллионов евро на гуманитарную помощь для жителей Алеппо. Эти деньги планируется потратить на оплату работы сирийских врачей, санитаров и психологов. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер призвал ООН также оказать помощь Сирии.

Алеппо пострадал от массированных бомбардировок. За город на протяжении четырёх лет боролись войска президента Сирии Башара Асада и формирования вооружённой оппозиции. В середине декабря при поддержке российской авиации правительственная армия восстановила контроль над Алеппо, объявив эвакуацию мирных жителей и сложивших оружие повстацев.