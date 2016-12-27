СМИ: экипаж Ту-154 Минобороны РФ пытался посадить самолёт на воду

Разрушения хвостовой части Ту-154 Министерства обороны России, потерпевшего крушение над Черным морем, свидетельствуют о том, что пилоты пытались посадить самолёт на воду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. До настоящего времени водолазам удалось обнаружить фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части.

Ранее ТАСС сообщал, что в Москву прибыл первый самолет с останками жертв авиакатастрофы. Один погибший опознан, его имя не называется. По информации агентства "Интерфакс" в районе крушения самолета были обнаружены останки 80 пассажиров. Интернет-издание "Фонтанка" сообщило также об обнаружении тела командира экипажа Романа Волкова. Официального подтверждения этой информации нет, поисковые работы продолжаются.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря во время набора высоты. На борту находились 92 человека, в их числе участники ансамбля имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию.

Федеральная служба безопасности отрицает версию теракта на борту Ту-154. Причиной крушения, как утверждают в ведомстве, мог стать отказ двигателей из-за некачественного топлива, техническая неисправность или ошибка пилотирования. "Черные ящики" пока не обнаружены.