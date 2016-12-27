Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В московской школе заменят курс "Истоки" на предмет "Светская этика"

Урок в российской школе, архивное фото

Урок в российской школе, архивное фото

Смотреть комментарии

Родителям учеников московской школы №2065, которые пожаловались в Генеральную прокуратуру на религиозную пропаганду в учебном заведении, предложили заменить курс "Истоки" на предмет "Светская этика". Об этом сообщает издание "Такие дела".

Новое учебное пособие подготовлено кандидатом исторических наук Михаилом Студенкиным. В рабочей программе курса написано, что он направлен на "формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений".

В начале декабря мать одного из школьников рассказала, что в учебнике для курса "Истоки", который читается в рамках школьной программы "Основы духовно-нравственной культуры народов России", постоянно говорится про нечистую силу, святую воду и ангелов-хранителей. Также там совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы.

Родители учеников пятых-девятых классов в своем обращении в прокуратуру заявили, что считают предмет "антинаучной манипуляцией" и "давлением на детскую психику".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG