В московской школе заменят курс "Истоки" на предмет "Светская этика"

Родителям учеников московской школы №2065, которые пожаловались в Генеральную прокуратуру на религиозную пропаганду в учебном заведении, предложили заменить курс "Истоки" на предмет "Светская этика". Об этом сообщает издание "Такие дела".

Новое учебное пособие подготовлено кандидатом исторических наук Михаилом Студенкиным. В рабочей программе курса написано, что он направлен на "формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений".

В начале декабря мать одного из школьников рассказала, что в учебнике для курса "Истоки", который читается в рамках школьной программы "Основы духовно-нравственной культуры народов России", постоянно говорится про нечистую силу, святую воду и ангелов-хранителей. Также там совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы.

Родители учеников пятых-девятых классов в своем обращении в прокуратуру заявили, что считают предмет "антинаучной манипуляцией" и "давлением на детскую психику".