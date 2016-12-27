В США умерла астроном Вера Рубин, пионер концепции вращения галактик

В США в возрасте 88 лет умерла астроном Вера Рубин, которая стала одним из первопроходцев концепции вращения галактик и смогла найти подтверждение существования темной материи. О ее смерти сообщили в университете Карнеги в Вашингтоне, где она долгое время работала.

Рубин родилась в 1928 году в Филадельфии. Она окончила Джорджтаунский и Корнеллский университеты, в начале 50-х годов начала научную карьеру по руководством физика Георгия Гамова, уехавшего из СССР в США в начале тридцатых годов.

В шестидесятые годы Вера Рубин совместно с Кентом Фордом работала в университете Карнеги, где занималась изучением галактики Андромеды. Результаты их совместных исследований позволили доказать гипотезу Фрица Цвикки о том, что аномалии в движении галактик объясняются влиянием темной материи, рассеянной во вселенной.