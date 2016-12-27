"Дождь": новым послом России в Турции станет полпред Михаил Бабич

Кандидатом на пост нового посла России в Турции является полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на собственные источники.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил телеканалу, что впервые слышит о кандидатуре Бабича.

Летом 2016 года Москва предложила Бабича на должность посла России на Украине после увольнения Михаила Зурабова. Киев не стал обсуждать эту кандидатуру, сославшись на "отсутствие положительной динамики в контексте действий РФ на Донбассе".

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре. В него стрелял 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который выкрикивал религиозные лозунги и обвинения в адрес России за ее действия в Сирии.