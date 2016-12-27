Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Пёрл-Харбор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл на Гавайи, где посетит военно-морскую базу Пёрл-Харбор вместе с президентом США Бараком Обамой. Этот визит станет первым за последние десятилетия посещением японским премьер-министром Пёрл-Харбора, где внезапное нападение японских военных 75 лет назад привело к тому, что Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну.

Не ожидается, что Абэ принесет извинения за нападение 7 декабря 1941 года, в результате которого погибли более 2 тысяч военнослужащих США, но он сообщил журналистам перед отъездом, что почтит "память жертв как премьер-министр Японии, как представитель японского народа."

В мае президент Обама посетил японский город Хиросима, который стал объектом атомной бомбардировки США в 1945 году, при которой были убиты сотни тысяч человек и что, в конечном счете, привело к капитуляции Японии. Белый дом заявил в начале этого месяца, что встреча между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Пёрл-Харборе продемонстрирует силу примирения, которое "превратило бывших противников в самых близких союзников."