Петербург: у НКО, получавших средства из-за рубежа, требуют документы

В Петербурге полиция потребовала более чем у десяти некоммерческих организаций, когда-либо получавших финансирование из-за рубежа, сведения о сотрудниках, волонтерах и политических акциях. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя юридической службы Клуба юристов НКО Максима Оленичева.

По данным издания, запросы были направлены в такие НКО, как "Гражданский контроль", "Ночлежка" и петербургский "Мемориал".

Глава "Гражданского контроля" Елена Шахова заявила, что организация не будет предоставлять документы, так как полиция может запрашивать их только в рамках уголовных и административных дел, если есть сообщения о преступлениях. В запросе, поступившем в "Гражданский контроль", ничего этого нет, пишут "Ведомости".

Глава петербургского мемориала Галина Школьник заявила изданию, что попросит полицию обосновать свои требования. В НКО "Ночлежка" рассказали, что в августе и ноябре у них уже проходили проверки.