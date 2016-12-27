Еще одного чиновника подозревают в халатности по делу о "Боярышнике"

Заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову подозревают в халатности в связи с массовым отравлением концентратом для ванн "Боярышник", от которого погибло 77 человек.

По версии следствия, в ноябре Нефедовой поступило дело о реализации алкогольной продукции в торговом павильоне, но она не стала требовать от суда закрыть точку и ограничилась предупреждениями. В декабре этого года в павильоне продавалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", сообщила представитель следствия агентству "Интерфакс".

Во вторник Кировский суд Иркутска должен был избрать меру пресечения заместителю руководителя регионального Роспотребнадзора Михаилу Лужнову, которого также подозревают в халатности. Заседание не состоялось, так как у чиновника случился сердечный приступ, передает "Интерфакс". Следствие считает, что Лужнову неоднократно поступали сообщения о незаконной продаже "Боярышника", но он на них не реагировал.

Отравившиеся суррогатным алкоголем люди начали поступать в больницы Иркутска с 17 декабря. Выяснилось, что концентрат для ванн "Боярышник", который они употребляли, содержал смертоносный яд – метанол. Всего по делу о массовом отравлении задержаны 23 человека.