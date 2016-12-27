Афганистан озабочен встречей в Москве по проблемам этой страны

Афганское правительство выразило озабоченность по поводу трехсторонней встречи на высоком уровне в Москве, где будет обсуждаться афганская проблема, но без приглашения афганских представителей.

Представители России, Китая и Пакистана планируют встретиться во вторник, чтобы обсудить Афганистан.

Представитель Министерства иностранных дел Афганистана Шекиб Мостагни заявил во вторник, что его правительство не было приглашено и не было проинформировано о повестке дня встречи. По словам представителя МИД Афганистана, этот подход, независимо от добрых намерений участников, не может помочь ситуации в Афганистане.

9 декабря спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента МИД России Замир Кабулов сообщил "Интерфаксу", что в ближайшее время в Москве состоятся консультации с участием представителей РФ, Китая и Пакистана по ситуации в Афганистане.