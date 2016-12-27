СМИ: во Владивостоке по нормам "пакета Яровой" уничтожат Библию

Суд во Владивостоке постановил конфисковать и уничтожить 36 экземпляров Библии и другую религиозную литературу, принадлежащую "Армии спасения", так как на ней не было маркировки "духовной организации". Об этом накануне сообщил портал Credo.ru.

По данным издания, 23 ноября в помещении "Армии спасения" прошла проверка, а 2 декабря прокурор Ленинского района Владивостока обратился в суд. Он сослался на пункты закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", которые после принятия так называемых "поправок Яровой" предписывают маркировать религиозную литературу.

В "Армии спасения" подчеркнули, что Библия, которую суд предписал уничтожить, является Синодальным переводом, и Русская православная церковь признает ее святыней.