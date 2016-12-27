В Камбодже лидер оппозиции заочно приговорен к пяти годам

Лидер камбоджийской оппозиции Сэм Раинси был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы во вторник за пост на своей странице в Facebook. Это означает, что его возвращение в страну теперь маловероятно.

Раинси, который в настоящее время живет во Франции, был осужден заочно муниципальным судом Пномпеня во вторник на пост о границе Камбоджи с Вьетнамом, что является весьма спорным вопросом в Камбодже.

Этот приговор означает полный разгром критиков лидера Камбоджи премьер-министра Хун Сена, который правит Камбоджей в течение более трех десятилетий при помощи зависимых от него судов.

Активисты говорят, что Хун Сен пытается удержать своих противников накануне региональных выборов в следующем году и всеобщих выборов в 2018 году.

Десятки оппозиционных политиков и активистов групп по правам человека были заключены в тюрьму или оказались перед лицом судебных дел, возбужденных против них в последние месяцы.



Антивьетнамские настроения широко распространены в Камбодже, а некоторые части камбоджийско-вьетнамской границы до сих пор оспариваются. Критики Хун Сена обвиняют его в излишей близости к Вьетнаму.