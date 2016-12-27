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Защита Ильи Пономарева обжаловала решение ВС РФ о лишении его мандата

Илья Пономарев

Илья Пономарев

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Защита Ильи Пономарева обжаловала решение Верховного суда России о досрочном лишении его депутатских полномочий. Адвокат Мария Баст сообщила, что время рассмотрения апелляции, поданной в минувшую пятницу, пока не назначено.

24 ноября Верховный суд России признал законным лишение Пономарева депутатского мандата. В нижней палате парламента заявили, что он более тридцати дней не посещал пленарные заседания и, как говорилось в постановлении, "утратил связь с избирателями". Защита обжаловала решение суда.

7 апреля 2015 года Илья Пономарев был лишен депутатской неприкосновенности, затем заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в пособничестве растрате средств фонда "Сколково". Сам он вину отрицает и считает, что дело возбуждено по политическим мотивам.

Илья Пономарев стал единственным российским законодателем, проголосовавшим 20 марта 2014 года против аннексии Крыма. Он уже более двух лет находится за рубежом.

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