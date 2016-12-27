Сепаратисты освободили из плена и отдали Украине двух женщин

Представители так называемой "Донецкой народной республики" передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. Процедура передачи состоялась между Донецком и Макеевкой.

В опубликованном сепаратистами 26 декабря заявлении говорилось об их готовности отдать двух женщин в качестве жеста доброй воли "представителю народа Украины" Надежде Савченко.

Известно, что Анжелика Преснякова - бывшая судья районного суда Новоазовска и Апелляционного суда Донецкой области. При каких обстоятельствах она попала в плен не известно. Ольга Сворак - журналист информационного издания "Голос-инфо" из Ивано-Франковска, ее арестовали в "ЛНР" в июне 2016 года и обвинили в шпионаже.

Тем временем в Киеве заявляют, что Украина в знак доброй воли отпустит на свободу в ближайшее время 15 сепаратистов - 6 женщин и 9 тяжелобольных людей. Такой шаг, как отметил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, будет направлен на ускорение процесса обмена пленных с самопровозглашенными республиками "ДНР" и "ЛНР".

СБУ располагает информацией о пребывании в тюрьмах на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса 109 украинцев. Киев настаивает на обмене 58 из них на 228 сепаратистов. В свою очередь в Донецке и Луганске требуют освобождения пленных по формуле"всех на всех", заявляя при этом, что украинская сторона должна передать им более 700 человек, в том числе и осужденных за совершение тяжких преступлений. В Киеве такое требование называют неприемлемым.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко накануне заявила, что возможность обмена пленными зависит исключительно от Москвы."К сожалению, РФ не готова сейчас отдать наших заложников. Ждет в США новой администрации Дональда Трампа и ослабления нормандского формата переговоров по Донбассу", - считает Геращенко.

Между тем, ветераны АТО из добровольческих батальонов объявили о начале блокирования въездов на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей до освобождения всех пленных украинских граждан. Ветераны намерены, как написал в Фейсбуке бывший командир батальона "Донбасс", - депутат Верховной Рады Семен Семенченко, не пропускать через линию разграничения металл, уголь, древесину, алкоголь и сигареты.