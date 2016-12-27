Принуждение к скорби в нищете. Эфир в 19:05

Власть взялась за силовое принуждение народа к скорби, угрожая, от имени большинства, несогласным с войнами в Сирии и Украине репрессиями и даже антиконституционным лишением гражданства.

При этом она собирается и дальше понижать жизненный уровень зомбированного телевизором и угрозой войны населения, опуская значительные слои общества на уровень нищете.

Кризис моральный и социальный, обернется ли он в 2017 году кризисом политическим?

Обсуждаем с юристом Еленой Лукьяновой и экономистом Евгением Гонтмахером.

Ведет передачу Михаил Соколов.