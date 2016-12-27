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Новости

На Украине за год снесли 1320 памятников Ленину

Снос памятника Ленину в Тернополе в августе 1990-го года

Снос памятника Ленину в Тернополе в августе 1990-го года

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На Украине в текущем году в рамках исполнения закона о декоммунизации было переименовано 51 493 улицы и снесено 1320 памятников Ленину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского института национальной памяти.

Сообщается, что демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина – 1320. После России Украина оставалась страной с наибольшим количеством "памятников Ленину в публичном пространстве", сказано в обнародованном во вторник сообщении.

Отмечается, что в 2016 году Верховная Рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города), при этом парламент преимущественно опирался на предложения местных громад относительно новых названий городов и сел.

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