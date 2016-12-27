В России набирает обороты кампания травли журналистов и блогеров Аркадия Бабченко и Божены Рынски, развернутая по инициативе депутата Виталия Милонова и ряда федеральных СМИ. Авторы предлагают принять в России закон "Глинки-Халилова" и лишить Бабченко и Рынску российского гражданства за их посты после крушения Ту-154 над Черным морем 25 декабря. В частности, издание "Московский комсомолец" требует "призвать нечестивцев к ответу и покарать за их грязные слова справедливым возмездием".

За лишение Божены Рынски российского гражданства подписались более 100 тысяч человек.

Ранее Рынска в своем блоге в сети Facebook выразила сожаление в связи с гибелью в авиакатастрофе участников ансамбля имени Александрова, но написала, что ей жаль, что погибли всего три сотрудника телеканала НТВ, с которым у нее был конфликт. Позднее Рынска удалила скандальную запись, однако информацию о ней уже распространил ряд СМИ.

Аркадий Бабченко, в свою очередь, написал в Facebook, что у него "нет ни сочувствия, ни жалости" к журналистам федеральных телеканалов, погибшим в катастрофе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Божены Рынски "сумасшествием", а реакцию общественного мнения на ее слова – абсолютно оправданной.

Активистка Национально-освободительного движения (НОД) Мария Катасонова подала на Рынску заявление в Следственный комитет. Она просит провести психолингвистическую экспертизу скандального поста. По результату проверки на автора записи Facebook могут завести уголовное дело по статье 282 УК РФ – за "возбуждение ненависти".

Депутат Виталий Милонов, выступивший с инициативой лишить гражданства Бабченко и Рынску, уверен, что журналисты должны быть высланы из страны, а их имущество реализовано на аукционе в пользу благотворительного фонда, основанного Елизаветой Глинкой ("доктором Лизой"), также погибшей в авиакатастрофе под Сочи, для детей из контролируемых сепаратистами районов Донбасса.

К кампании травли блогеров присоединились некоторые СМИ. В частности, Life распространил информацию, что Бабченко и Рынску ищут судебные приставы – "за неуплату проезда в подмосковном общественном транспорте".

Издание "Московский комсомолец" опубликовало статью, в которой предлагается принять так называемый "закон Глинки – Халилова". По мнению автора, он бы позволил "лишать радующихся крови гражданства России".

"До каких пор нам терпеть тех, кто в социальных сетях радуется случающимся в России трагедиям? Радуется нарочито, откровенно, с использованием оскорблений... Именно сегодня особенно остро хочется призвать таких нечестивцев к ответу и покарать за их грязные слова справедливым возмездием. И запретить иностранцам, выражающим радость по поводу случившегося, въезд в нашу страну. И начать против тех россиян, которые сейчас откровенно злорадствуют, процедуру лишения их гражданства", – пишет "МК".

Вот что рассказал Радио Свобода журналист Аркадий Бабченко – о тех, кто его травит:

Кто не выражает скорбь –того нужно сжечь живьем

– Это делается только для того, чтобы показать: нужно быть в одной струе, нужно выражать скорбь, делать скорбное лицо, а кто не делает этого, того нужно уничтожить. И Виталий Милонов – как раз тот человек, который чувствует направление ветра, это замечательный флюгер. Если говорить серьезно, к любой его инициативе с точки зрения здравого смысла относиться невозможно никак, потому что это лежит не в рамках логики, а в рамках психиатрии. Поэтому ко всему этому движению я отношусь исключительно как наблюдатель, следящий за социально-психологическим или даже психиатрическим экспериментом, проводимым в прямом режиме на живых людях, на целой стране. Мне кажется, сейчас происходит одна очень важная вещь. Случилась очередная точка бифуркации, в которой страна не в первый уже раз выбрала не то направление. Вот все эти три года, пока шла война, две войны одновременно, пока страна старалась делать вид, что этих войн нет, еще какая-то ниточка с реальностью, со всем остальным миром ее связывала, и можно было надеяться, что эта ниточка не порвется и страну вытащит обратно. Но вчера эта ниточка все-таки лопнула окончательно.

–​ Как это все происходит на деле –​ ваша травля?

Они не расследуют, почему упал самолет, они травят Бабченко и Божену Рынску

– Там же не только Милонов, но и Первый канал подтянут, и член Совета Федерации Франц Клинцевич, и "Лайф-Ньюс" клепает какие-то фейки, они переворошили всю мою жизнь, видимо, ничего не нашли, и им пришлось клепать какую-то фейковую новость о том, что я был оштрафован в городе Ногинске в автобусе. При том, что я ветеран боевых действий, и у меня бесплатный проезд. То есть подтянуты просто гигантские силы! Они не расследуют, почему самолет упал, а травят Бабченко и Божену Рынску. Такой травли, скажу честно, не было давно. Ребята это делать умеют.

–​ После того, как произошло крушение самолета, вас многие начали упрекать в том, что вы недостаточно скорбите по жертвам этой катастрофы. Что вам пишут на ФБ по этому поводу?

Обещают сжечь на костре, четвертовать и съесть живьем

– Личку читать сейчас совершенно невозможно, потому что там просто сплошной поток угроз, их сотни приходит. Меня обещают сжечь на костре, четвертовать и съесть живьем.

–​ Вы еще до этой катастрофы писали о том, что против вас готовятся какие-то провокации. У вас все это не вызывает желания уехать из России?

– Меня предупредили, что будет атака на меня и на Божену Рынску, и та информация, как вы видите, подтверждается. Желание уехать из страны у меня возникает примерно каждое утро, как только я открываю глаза, и весь световой день у меня уходит на то, чтобы это желание подавить. Сейчас, да, я как никогда близок к тому, чтобы сказать: да пошли вы все к черту! – собрать манатки и свалить. Но это психологически понятно, в общем-то.

–​ Чем эта кампания может закончиться?

Про самолет забудут 31 декабря 2016 года, все стухнет

– По всей видимости, вектор уже определился. На Божену, насколько я понимаю, будут заводить уголовное дело, прокуратура занята проверкой ее поста. Сейчас эта кампания будет потихоньку утихать, ну, как все кампании. Они же настолько криворукие, что даже травлю не могут организовать как следует, имея миллиарды долларов в своем бюджете. Эта петиция, о которой говорили по Первому каналу, по РЕН-ТВ, "зомбоящик" на всю страну о ней вещал, на данный момент они собрали 50 тысяч подписей за то, чтобы лишить Божену гражданства. Это из 140 миллионов человек. Вот отличный показатель их уровня профессионализма. Все это будет затухать. Кто сейчас помнит о тех несчастных 70 людях, которые отравились "Боярышником" в Иркутске? Да никто уже! Точно так же и про этот самолет забудут 31 декабря 2016 года. Все будут пьянствовать, веселиться и отмечать Новый год. Вот и все. Три дня на бурление праведного негодования.

–​ А что вы думаете о крушении самолета? И кто несет ответственность за эту катастрофу?

– У меня сейчас не было времени следить за тем, как продвигается расследование. Я думаю, в равной степени одинаково возможна версия, что и сам упал, потому что я летал я с Чкаловского бортами Минобороны, я знаю, и в такой же степени возможно, что он упал от внешнего воздействия, взрыва или еще чего-то. Кстати, неправильно говорить "теракт", потому что это был военный борт, принадлежащий регулярной армии, везущий военнослужащих этой армии, – это не теракт, это диверсия, – говорит Аркадий Бабченко.

Кампания, развернутая в федеральных СМИ, вызвала неприятие даже у тех, кто не поддерживал точку зрения Аркадия Бабченко и Божены Рынски.

Писатель Виктор Шендерович объяснил, как он относится к развязанной против блогеров кампании:

Предложение о лишении гражданства – на стыке провокации и идиотизма

– Как и все инициативы Милонова, предложение о лишении их российского гражданства – на стыке провокации и идиотизма. Это не имеет никакого отношения к закону, это даже не комментируется. Разумеется, это все незаконно. Но мы же говорим не о Милонове, а о развернутой и вполне скоординированной травле. Тут есть несколько подпунктов. Во-первых, через запятую Бабченко и Рынска – это очень любопытно, потому что это два совершенно разных случая. Абсолютно внятная, жесткая позиция Бабченко, замечательного журналиста, и некоторая истерика в исполнении Божены Рынски. И то, что их фамилии в этой травле звучат через запятую, вполне расчетливо и провокативно. Обитателям интернета наша власть говорит: либералы – это Рынска, либерализм – это бессмысленные, хамские и наглые истерические взвизги. Это вполне сознательная, расчетливая и точная подмена. Что касается Бабченко, в цитатах, которые из него приводятся, выдрана самая суть того, что написал Аркадий, выдрана сущностная середина, где он объясняет свои чувства. Это очередной подлог, не первый и не последний подлог в исполнении федеральных пропагандистов.

–​ Для чего это все сейчас организуется?

Это скоординированная травля, за которой видна "руководящая рука партии"

– Это именно травля, и это вполне скоординированная травля, и если проследить за тем, как это появлялось и множилось, совершенно ясно видна "руководящая рука партии", простите за некоторый историзм. По сути дела, такие истории, как падение самолета Минобороны, очень характерным, симптоматическим образом раскалывают общество, которое давно ввергнуто в состояние гражданской войны. Надо заметить, что это сделал не Аркадий Бабченко, а Владимир Путин. Именно Путин вновь ввел в оборот жанр гражданской войны, когда всякий человек, исповедующий другую идеологию, всякий человек, противостоящий тебе, немедленно зачисляется во враги. Этот жанр ввел в новейшую политическую действительность Путин, и здесь он одержал полную победу. Состояние сегодняшнего Фейсбука, состояние сегодняшнего общества, где все воюют со всеми, невротическое, военное состояние, эта взаимная ненависть – самая большая и ясная победа Владимира Путина последних лет, – считает Виктор Шендерович.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в районе Сочи 25 декабря – сразу после взлета. Самолет направлялся в Сирию. Среди пассажиров были 64 участника ансамбля имени Александрова, включая его руководителя Валерия Халилова, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка ("доктор Лиза"), которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Всего на борту находились 92 человека.

Крушение российского самолета, который летел в Сирию, вызвало бурные дискуссии в интернете.