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В Москве суд признал Майдан 2014 года "государственным переворотом"

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Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании событий февраля 2014 года на Украине государственным переворотом.

В определении судьи говорится, что данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле, - сообщает "Интерфакс".

Олейник настаивает на том, что президент Украины Виктор Янукович был смещен незаконным постановлением парламента, так как указанная в нем мотивировка не предусмотрена Конституцией страны. Таким образом, отстранение главы государства, а также назначение досрочных выборов 25 мая 2014 года являются незаконными, считает Олейник.

Согласно определению суда, "в результате односторонней поддержки представителей западных государств" на киевском Майдане произошли события, которые привели к "массовым беспорядкам, захвату административных зданий, убийству сотрудников правоохранительных органов, изменениям в законодательстве и незаконному отстранению президента Виктора Януковича в нарушение Конституции Украины от исполнения обязанностей".

Российские официальные лица неоднократно называли события на Украине в феврале 2014 года "переворотом". В то же время, Москва признала итоги досрочных президентских выборов и победу на них Петра Порошенко.

Страны Запада также не считают события февраля 2014 года переворотом, указывая на то, что Виктор Янукович покинул Киев и самоустранился от обязанностей президента.

Рассмотрение иска Олейника началось 15 декабря. На заседаниях в качестве свидетеля выступал Виктор Янукович.

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