Два сенатора-республиканца совершают турне по странам Балтии

Американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм прибыли сегодня в Эстонию - первый пункт их балтийского турне.

Они встречаются с главами государств Балтии и их оборонных ведомств.

Многие обозреватели и аналитики считают, что поездка Маккейна и Грэма призвана заверить балтийские страны в приверженности будущего руководства США своим обязательствам по защите союзников по НАТО.

Латвия, Литва и Эстония выражают обеспокоенность своей безопасностью в условиях российской аннексии Крыма и её военного вмешательство на востоке Украины.

Джон Маккейн и Линдси Грэм не разделяют некоторые внешнеполитические позиции избранного президента США Дональда Трампа, являющегося их соратником по партии. Речь идёт о его неоднократных заявлениях о необходимости пересмотреть американские расходы на НАТО и нормализовать отношения с Россией.