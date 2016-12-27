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Новости

В Казахстане предпринимателя осудили на три года за критику Путина

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге, 26 декабря 2016 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге, 26 декабря 2016 года

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В Казахстане приговорили к трем годам колонии предпринимателя Саната Досова за критику президента России Владимира Путина в фейсбуке. Об этом сообщает Nur.kz.

Актобинский суд приговорил Досова по аналогу российской статьи 282 УК РФ за разжигание социальной розни. Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты предпринимателя о Владимире Путине.

"Актобе Таймс" отмечал, что в своих постах Досов высказывал мысль о том, что Путин "разваливает страну", а также призывал россиян остановить "фашизм на своей земле".

Адвокат осужденного, несогласный с приговором, намерен обжаловать его. Ссылаясь на слова правозащитника Евгения Жовтиса, он утверждает, что в деяниях подсудимого нет криминала.

Санат Досов признал вину и раскаялся. Он просил суд не лишать его свободы, так как на иждивении у него шесть детей, четверо из которых – несовершеннолетние.

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