Савченко представила свою гражданскую платформу РУНА

Бывшая украинская военнослужащая, депутат Верховной Рады Надежда Савченко представила 27 декабря на пресс-конференции во Львове новую гражданскую платформу РУНА ("Рух украинского народа").

По ее словам, это не политический проект, не партия, поскольку такая форма стала анахронизмом.

Представляя концепцию нового движения, Савченко и ее соратники подчеркнули, что считают инструментом необходимых изменений "настоящую украинскую элиту, не связанную с олигархами".

Из-за переговоров Савченко с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" в декабре ее исключили из фракции "Батькивщина", от которой она была избрана в Верховную Раду, а затем – из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В марте этого года российский суд приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы по обвинению в убийстве двух журналистов ВГТРК, а также в незаконном пересечении границы. 25 мая президент России Владимир Путин помиловал ее, и она вернулась на Украину.

