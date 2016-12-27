Самописец с Ту-154 доставлен в исследовательский центр ВВС

Самописец с разбившегося над Черным морем самолета Минобороны Ту-154 доставлен в Люберцы, в исследовательский центр Военно-воздушных сил Министерства обороны. Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов.



По его словам, "специалисты уже приступают к расшифровке записей накопителей информации". Соколов сообщил, что в рамках следствия будут расследованы все вопросы, в том числе и качество топлива. По его словам, "есть информация, в том числе, что средствами радаров нашли и другие "черные ящики".

Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то претензии к аэропорту Адлера, Соколов сказал: "Аэропорт "Адлер" находится под постоянным контролем Ространснадзора, как гражданский аэропорт, и Росавиации, и каких-либо претензий к нему, к его работе нет и не было".



Министр сообщил, что самолет распался на несколько фрагментов, поэтому, по его словам, говорить о какой-то основной части, не представляется возможным. Зона падения, по его словам, находится в пределах одной морской мили от берега, глубины нахождения фрагментов самолета от 17 до 30 метров.

Как пишет газета "Коммерсант", в уголовном деле о катастрофе самолета Ту-154 появилась приоритетная версия еще до обнаружения бортовых самописцев. Согласно ей, лайнер, на борту которого находились следовавшие в Сирию артисты и журналисты, мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки.

Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула. Пока, правда, эта версия строится на показаниях единственного очевидца трагедии, который наблюдал развитие катастрофы с моря.

Поисковые работы на месте катастрофы Ту-154 проводят 419 сотрудников МЧС России, сообщили "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МЧС.

Самолет Ту-154 Минобороны России разбился в воскресенье утром, вскоре после вылета из Сочи, откуда он направлялся в Сирию. На борту находились 92 человека – все они погибли. В ФСБ заявили, что не рассматривают версию о теракте, а причиной катастрофы мог быть отказ двигателей из-за некачественного топлива, техническая неисправность или ошибка пилота.