Президент Румынии отклонил кандидатуру нового премьер-министра

Президент Румынии Клаус Йоханнис без объяснения причин отклонил предложенную социал-демократами кандидатуру премьер-министра.

52-летняя Севил Шайдех могла бы стать первой в истории страны мусульманкой, занявшей такой высокий пост.

Некоторые СМИ предполагают, что Шайдех являлась личной ставленницей лидера социал-демократов Ливиу Драгни, который сам не может претендовать на пост главы правительства, поскольку условно осужден по делу о махинациях на выборах.

Теперь Социал-демократическая партия, победившая на выборах 11 декабря, выдвинет новую кандидатуру премьера.