Жителя Твери будут судить за перевод 2000 рублей в Турцию

В Твери во вторник следствие предъявило обвинительное заключение жителю города, 25-летнему гражданину России, этническому азербайджанцу Нурлану Гаджиеву. Его обвиняют в "финансировании терроризма" – за то, что в 2014 году он перевел 2000 рублей на банковскую карточку своему знакомому, находившемуся в Турции.

Как рассказала Радио Свобода адвокат обвиняемого, Елена Романова, недавно вошедшая в дело вместо назначенного государством защитника, уголовное дело было возбуждено в марте 2016 года. Обвинения предъявлены по первому пункту статьи 205.1 УК РФ, предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма.

Подробности этой истории рассказал Радио Свобода сам Гаджиев. По его словам, в 2014 году он познакомился в гостях у знакомых с молодым человеком. Они подружились и стали общаться в социальной сети "ВКонтакте". Вскоре Гаджиев увидел, что его друг публикует фотографии из Стамбула. В ответ на расспросы тот ответил, что переехал в Турцию с женой и ребенком и зарабатывает на жизнь, работая водителем.

В середине 2014 года, говорит Нурлан Гаджиев, по азербайджанской диаспоре Твери прошел слух о том, что его знакомый примкнул к незаконным вооруженным формированиям в Сирии. Гаджиев написал ему личное сообщение и попросил подтвердить это. По словам обвиняемого, он получил утвердительный ответ: "Он сказал, что время от времени бывает в Сирии в зоне боевых действий, и начал впаривать мне свою идеологию".

Как утверждает Гаджиев, в ответ он стал убеждать своего друга вернуться в Россию и сказал, что "не понимает, как можно убивать людей, в особенности мусульман".

Через какое-то время знакомый Гаджиева написал ему еще одно сообщение из Турции. Он рассказал, что у него обнаружили рак, что он находится в больнице и ждет операции. Гаджиев предложил помочь деньгами и перевел на карточку Сбербанка супруги своего друга 2000 рублей. После этого, как утверждает Гаджиев, он прекратил любое общение со своим знакомым.

В марте 2015 года глава азербайджанской диаспоры Твери сообщил Гаджиеву, что его имя фигурирует в "списке ФСБ", и посоветовал добровольно явиться в полицию. Гаджиев последовал совету и после дачи объяснений был отпущен без предъявления обвинений.

Спустя 8 месяцев Гаджиевым вновь заинтересовались правоохранительные органы. Ему "предложили сотрудничество" в обмен на условный срок и штраф, в противном случае пригрозив тюремным заключением. Гаджиев обратился с советом к главе диаспоры. Тот рассказал ему, что знакомый сотрудник ФСБ пообещал освободить Гаджиева от ареста до суда в обмен на явку с повинной и обещание не нанимать адвоката вместо государственного защитника. Гаджиев явился в полицию и подписал бумаги, которые, по его словам, были заготовлены для него заранее. Позже, посмотрев в УК статью, по которой его обвиняют, и поняв, что наказание по ней не предусматривает условного срока, Гаджиев понял, что его обманули.

По словам Елены Романовой, экспертиза, материалы которой есть в деле, не смогла установить, на что были потрачены 2000 рублей, переведенные Гаджиевым супруге его знакомого в Турцию. В то же время, говорит адвокат, другая экспертиза, проведенная аспирантами исторического факультета Тверского государственного университета, содержит вывод о том, что Гаджиев разделял идеи "Исламского государства" – поскольку в общении со своими знакомыми он якобы счел недопустимыми лишь "убийства мусульман".

Сейчас Нурлан Гаджиев, говорит его адвокат, находится под подпиской о невыезде и ожидает назначения даты судебного заседания по своему делу.